MAGLIANO DEI MARSI. COMUNITÀ IN LUTTO PER LA SCOMPARSA DEL 31ENNE ENZO VENTIMIGLIA

Una tragica notizia che sconvolto la comunità di Magliano dei Marsi, questa notte ha perso la vita a seguito di un incidente stradale Enzo Ventimiglia, aveva 31 anni.

L’incidente è avvenuto lungo la strada Cicolana 578, che il giovane stava percorrendo in direzione Magliano, quando, da come sembra, per schivare un cane randagio, si è schiantato contro un palo dell’illuminazione.

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine e i vigili del Fuoco, ma il 31enne purtroppo era deceduto sul colpo.

Ventimiglia era molto conosciuto non solo a Magliano, una persona altruista, sempre pronto ad aiutare gli altri, faceva parte del soccorso alpino, aveva partecipato ai soccorsi a Rigopiano e sul Velino.