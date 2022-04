MAGLIANO DEI MARSI. TRE GIORNI DI CALCIO SPAGNOLO ALLO STADIO AMICONI

Il Valencia Calcio sbarca nella Marsica! A partire da giovedì 14 aprile la società spagnola, tra le più importanti nello scenario calcistico europeo, sarà ospitata nel complesso sportivo di Magliano de’ Marsi dove si terrà un campus formativo rivolto ai ragazzi tra gli 8 e i 16 anni organizzato dalla locale associazione sportiva Velino Sporting Club, in collaborazione con la società Talia Academy di Tagliacozzo.

Dopo aver nel 2016 ospitato i trainers delle giovanili dell’Arsenal Soccer Club, quest’anno a Magliano dei Marsi sarà la volta dei tecnici della “Ciutat Esportiva”. Gli allenatori del club iberico nei giorni 14, 15 e 16 aprile infatti coordineranno e guideranno le sessioni di allenamento dei ragazzi e delle ragazze iscritti al campus, nella splendida struttura del campo sportivo di Magliano, con il Monte Velino a far da cornice.

Il programma previsto è di alta formazione calcistica, basato sullo studio e l’applicazione sul campo della metodologia del celebre club spagnolo. Tutti i dettagli dell’evento verranno illustrati mercoledì 14 aprile durante un breve briefing che si terrà alle ore 11.00 nei locali di via Pedicone, che ospiteranno l’evento, alla presenza del sindaco di Magliano de’ Marsi, Pasqualino Di Cristofano, e dei rappresentanti delle Associazioni Organizzatrici.

“Un’occasione unica per i ragazzi e le ragazze partecipanti – afferma Giulio Longo, Direttore del Valencia Soccer School – poiché a livello nazionale questo rappresenta l’evento di maggiore importanza della primavera 2022”

Non ci sarà solo calcio, però!

Le Associazioni organizzatrici hanno infatti deciso di devolvere parte del ricavato in beneficenza per aiutare Simone Volk, un ragazzo di Magliano dei Marsi vittima di un grave incidente avvenuto lo scorso anno durante un’escursione in montagna.