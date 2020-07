MANOPPELLO. LAVORI IN VIA DELLA BONIFICA PER IL RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ

Gabbioni di contenimento per la messa in sicurezza dell’area interessata da movimenti franosi; sostegni che permetteranno di rinforzare il ponte su Fosso Arabona, la posa in opera di nuovi guardrail ed infine l’asfalto.

Presto a Manoppello sarà possibile percorrere in tutta sicurezza via della Bonifica, l’arteria, piuttosto trafficata, che collega il comune a Serramonacesca. La strada è, infatti, interessata da un intervento per il ripristino della viabilità dell’importo totale di oltre 133 mila euro.

“Per completare questa importante opera, che permetterà di percorrere l’arteria comunale in tutta sicurezza, sarà necessario chiudere l’arteria al transito viario per alcune settimane – ha spiegato il primo cittadino Giorgio De Luca – Non appena possibile ne daremo apposita comunicazione ai cittadini a cui, fin da ora, chiedo di avere pazienza e che ringrazio per la collaborazione. Salvo imprevisti – ha concluso il sindaco di Manoppello – la strada sarà chiusa per un tempo relativamente breve e saranno date indicazioni precise per usufruire della viabilità alternativa”.

I lavori di ripristino della viabilità in via della Bonifica sono ricompresi in più ampio progetto di oltre 500mila euro che sta interessando altre quattro località del territorio comunale, approvato dal Dipartimento della Protezione Civile nazionale (I annualità 2019) con le finalità di cui al D.P.C.M. 27 febbraio 2019.