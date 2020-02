MANUTENZIONE DEL CIMITERO DELL’ AQUILA: INTERVENGA L’ASSESSORE CON DELEGA ALLA GESTIONE E MANUTENZIONE CIMITERI

Di Renato Ventresca

Manutenzione del cimitero dell’ Aquila: intervenga il Dottor Fabrizio Taranta “Assessore con delega alla gestione e manutenzione cimiteri”.

I necessari interventi di manutenzione del cimitero dell’ Aquila, non vengono ancora messi in atto, nonostante le promesse e le rassicurazioni fornite dal Dottor Fabrizio Taranta, assessore del Comune, con delega alla “gestione e manutenzione dei cimiteri”, unitamente all’ Ingegnere Chiara Parisse “Responsabile dei Servizi Cimiteriali”, che ha anche effettuato un sopralluogo e le sollecitazioni fatte a mezzo stampa.

Considerato che il Sindaco del Comune dell’ Aquila Pierluigi Biondi, con Decreto n. 66 del 26 Marzo 2019, ha nominato assessore il Dottor Fabrizio Taranta, assegnandogli le seguenti importanti deleghe:

Territori, Ambiente, Rifiuti, Gestione e Manutenzione del verde pubblico, attività estrattive, Energia, Protezione Civile, Usi Civici, Sicurezza Urbana, videosorveglianza, gestione e manutenzione cimiteri.

Tenuto conto che già sono passati ben 11 anni dal terremoto e che il cimitero dell’ Aquila, come lo stesso centro storico della città, ancora non vedono completata la ricostruzione degli immobili danneggiati dal sisma, non trova nessuna giustificazione il fatto che non si provveda nemmeno alla posa di brecciolino sul piazzale antistante i loculi a terra e sulla zona di ampliamento, denominata di “sviluppo G”, che guardano dal lato Torretta.

Che ancora non viene completato il ripristino dei contenitori per i rifiuti, che risultano essere stati fortemente ridotti nel numero, favorendo l’ accumulo di rifiuti a terra, in varie zone del cimitero.

Auspichiamo che, prima del 6 Aprile 2020, ci sarà finalmente qualche buon segnale, per ricordare, al meglio, gli 11 anni dal terremoto, che, forse, per qualcuno, sono ancora pochi, per far tornare L’ Aquila a volare.