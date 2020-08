MARSICA. ATTESI PER DOMANI 25 MIGRANTI SBARCATI IERI A LAMPEDUSA, ALLOGGERANNO A PATERNO

Lo comunica sulla sua pagina Facebook Massimo Verrecchia Coordinatore di cui riportiamo il suo post:

LUNEDÌ 25 MIGRANTI DA LAMPEDUSA A PATERNO DI AVEZZANO. GOVERNO DI SINISTRA ASSURDO

L’unica attenzione che ha il Governo di sinistra nei confronti di Avezzano e della Marsica viene registrata solo quando deve inviarci migranti così come avverrà lunedì, dove arriveranno 25 migranti provenienti da Lampedusa e precisamente nella frazione di Paterno ad Avezzano. Bene ha fatto il Presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, a ribadire la propria contrarietà e indignazione nei confronti del Governo. La Asl provvederà subito ad effettuare ulteriori tamponi così da evitare quello che già è accaduto qualche settimana fa a Civita d’Antino e Canistro, dove vennero registrati casi positivi mettendo a serio rischio il sacrificio fatto dai nostri concittadini in questi mesi. Nello stato di emergenza sanitaria che viviamo in questo periodo bisogna attuare il blocco navale.