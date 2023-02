Marsica da favola: Incontro per l’infanzia con le storie della scrittrice Manuela Rotili e le illustrazioni di Cristina Giori

Il 12 febbraio 2023 dalle ore 16:00 alle 18:00 in occasione della settimana di carnevale, “Racconti dal passato” organizza un incontro di lettura presso la “stanza delle favole” sita ad Avezzano in via Monte Velino n. 121 (tra Buffetti e la palestra).

L’evento culturale è dedicato sia ai bambini che agli adulti.

I bimbi, potranno accedere già in maschera o in alternativa troveranno in sede tutto l’occorrente per mascherarsi.

L’evento si svolgerà in due tempi: nella prima parte si leggeranno alcuni brani del libro “il magico mondo delle favole – storie di coraggio e di avventura” (ATILE EDIZIONI), dove i bambini potranno interagire e socializzare con domande e osservazioni; La seconda parte, sarà invece scandita da una dolce merenda, trucchi, musica e coriandoli.

Per l’occasione, sarà anticipato un breve brano del nuovo racconto “La libertà di Miao”, liberamente tratto dalla vera storia della “prima gatta sindaca d’Italia” di Civita d’Antino, diventata in pochissimo tempo un fenomeno virale social nonché portatrice di messaggi a favore dell’ambiente.

Per coloro che prenoteranno in anticipo al numero 3336492318 sarà consegnato un simpatico omaggio alla fine dell’evento.

“Non bisognerebbe mai negare le favole ai bambini, forse gli serviranno quando saranno adulti per decidere da che parte stare – Matteo Farge