MASSA D’ALBE. IN ARRIVO POTENTE SONAR DALLA VALLE D’AOSTA E MEZZI PESANTI

Continuano sul Monte Velino, in Abruzzo, le ricerche dei 4 dispersi. In arrivo un potente sonar dalla Valle d’Aosta. Si tratta di una tecnologia Recco, dunque di un’antenna di grande diametro, trasportata da un elicottero che tramite un segnale cerca le tracce dei dispersi come un sonar.

Mentre proseguono in quota le ricerche sul campo, in attesa dell’arrivo di alcuni mezzi pesanti che possano aiutare a scavare la neve.

Oggi pomeriggio alle 15 ci sarà al campo base di Massa d’Albe una conferenza stampa interforze per fare il punto sui soccorsi in atto.