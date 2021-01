Sono continuate anche oggi senza soste le ricerche dei quattro escursionisti, Gianmarco, Tonino, Valeria e Gian Mauro, scomparsi sul Velino domenica scorsa.

I soccorritori hanno continuato a perlustrare una vasta area nella speranza di trovare i quattro escursionisti. Questa mattina sono state fatte brillare anche alcune micro cariche in quota per mettere in sicurezza la zona e permettere ai soccorritori di operare in sicurezza.