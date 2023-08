Meteo. Fase più fresca e piovosa in ingresso sull’Italia dopo la calura nord-africana. Analizziamo nel dettaglio

Meteo. Le condizioni meteorologiche stabili e soleggiate che si amplificheranno fino a tutta la giornata di sabato saranno interrotte da un peggioramento delle condizioni meteorologiche ad iniziare dalle regioni settentrionali della nostra penisola italiana, completamente confermate dalle ultime emissioni modellistiche che ad una distanza minore di tempo possono beneficiare di un’ottima interpretazione. La massa d’aria moderatamente in quota di origine polare-marittima, in seguito all’espansione dell’Anticiclone delle Azzorre lungo il meridiano di Greenwich, sarà accompagnata da un fronte freddo perturbato proveniente dall’Islanda. Grazie anche alle osservazioni personali e alla conferma dei meteorologi professionisti tuttora è possibile individuarla dallo sviluppo di una depressione extratropicale di matrice orografica in prossimità delle Alpi e dell’Appennino attraverso l’ingresso d’aria molto fresca e molto instabile che si incuneerà al di sotto del convoglio d’aria caldo-umida di Scirocco e di Libeccio (sud-est/sud-ovest) prima dell’avanguardia del fronte freddo. Nella giornata di domenica, l’intensa perturbazione si manifesterà attraverso l’arrivo e lo sviluppo di celle temporalesche arrecanti forti raffiche di vento discensionale e rovesci di pioggia localmente di forte intensità e con buone probabilità di grandine sulle regioni di nord-ovest, in particolare modo sulla Liguria. Entro la giornata di domenica, il nuovo vortice di bassa pressione coinvolgerà tutte le regioni del Nord Italia e l’arco alpino fino ad interessare dalle Alpi e le Prealpi, su queste ultime potrebbero esserci rovesci di pioggia localmente intensi, in estensione anche alle regioni di nord-est. L’abbassamento della colonnina di mercurio, sino ad assumere connotati tipici di inizio Autunno o “autunnali”, si farà avvertire su tutta la penisola a partire dalla giornata di lunedì della settimana che viene quando la mole discensionale dei moti convettivi trasporterà l’aria piuttosto fresca verso i bassi strati della nostra Troposfera. Dopo aver attraversato la Sardegna e le regioni settentrionali, accompagnata dai venti di Maestrale e dalle raffiche di vento dei temporali, l’area perturbata darà luogo nel corso delle giornate di lunedì e martedì a piogge sparse anche sulle regioni centrali e meridionali, interessando a partire dai settori occidentali, dalla Toscana e dal Lazio, anche la nostra regione Abruzzo, dunque a cominciare dalla Marsica. Ci sarà la possibilità di rovesci o temporali fin verso il settore adriatico centro-settentrionale, ivi comprese le Marche, ma le piogge non avranno la stessa intensità del Nord Italia, proprio perché queste ultime si presenteranno solo moderate o tra il moderato e il forte. Il maltempo si sposterà lungo tutto l’Adriatico e sull’intera Italia meridionale dalla metà della settimana entrante quando raggiungerà anche il resto del Sud seppur e fortunatamente in forma più attenuata a causa del completo refrigerio indotto dal Maestrale che si presenterà progressivamente più asciutto smorzando allo stesso tempo le inversioni termiche, altrimenti vi sarebbero stati connotati adatti dalla superficie più calda dei mari, al di sopra della media, la maggior parte sprigionata in Autunno molto più lentamente rispetto alla terraferma. Tuttavia, torneremo a parlare di un’altra tregua soleggiata di fine Estate nel prossimo aggiornamento, agli esordi dell’Autunno meteorologico quest’anno in ingresso come ogni anno il primo di Settembre, differentemente dall’Equinozio d’Autunno.

Grazie e al prossimo aggiornamento meteo in forma scritta.

Riccardo Cicchetti