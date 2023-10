Meteo. Il tempo per Ognissanti. Ecco quando il prossimo peggioramento… Di stampo tardo-autunnale

Meteo. Nel corso dell’articolo meteo dell’11 Ottobre saremo tornati a parlare del tempo spiccatamente variabile dei prossimi giorni e delle giornate che avrebbero assunto caratteristiche più autunnali che estive, tipiche dell’inizio della stagione più che di questa stagione inoltrata. In effetti, ci sembra di essere nel mese di Settembre quando, in seguito all’ingresso delle perturbazioni di origine atlantiche, sulla nostra penisola, vengono calamitate correnti d’aria molto mite e umida dai quadranti meridionali, attualmente e principalmente di tiepido Libeccio. In questi casi la temperatura di mercurio aumenta e la percentuale di umidità aumenta mediante l’ingresso dei primi sistemi nuvolosi da nord-ovest. Il sistema nuvoloso proveniente dai settori tirrenici sta entrando infiltrandosi verso il resto della penisola, sia sulle regioni di nord-ovest che sulle regioni centrali e meridionali, proponendo ancora tempo spiccatamente variabile anche nella giornata di sabato a causa delle altre infiltrazioni umide e instabili in quota di natura atlantica. Nella giornata di domenica 29 e nella giornata di lunedì 30 0ttobre ci sarà un progressivo miglioramento delle condizioni meteorologiche, a causa dello spostamento dell’area depressionaria instauratasi sulle regioni del Nord Italia e il suo progressivo esaurimento verso levante, sospinta dal flusso delle correnti occidentali (westerlies), ovvero che soffiano da est verso ovest ruotando in Libeccio e successivamente in fresco Maestrale. Il moderato aumento delle temperature anche nei valori minimi sarà dunque arrestato dal miglioramento delle condizioni meteorologiche che le renderanno in lieve aumento e stazionarie in questo fine settimana, quando l’ipotesi di peggioramento è stata completamente annullata dall’interpretazione delle ultime emissioni modellistiche. Un altro peggioramento del tempo con un’annessa diminuzione delle temperature è stato invece confermato dalle corse modellistiche nei grafici ensemble giunti a nostra osservazione, anche da occhi e giudizi più esperti, che ci confermano un primo abbassamento delle temperature attraverso nuovi rovesci e temporali accompagnati dalle classiche raffiche di vento discensionali sia sulle regioni settentrionali che centrali tra martedì e mercoledì quando, anticipandolo insieme nel terzultimo editoriale meteo succitato, affluirà la prima massa d’aria più fredda, anche se solo in quota, di origine polare-marittima attinente alla stagione, proprio entro i primi di Novembre. Si prospetta un’Estate di S. Martino? Di questa serie di eventi caotici in atmosfera (Troposfera), ne torneremo a parlare nei prossimi aggiornamenti meteo.

