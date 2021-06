Meteo. Instabilità con la formazione di temporali anche intensi o acquazzoni. Migliora giovedì, successivamente variabile

Articolo elaborato nelle ore serali del 6 Giugno 2021



Meteo. Come vi avevo illustrato negli scorsi aggiornamenti, non appare evidente ancora nessuna alta pressione o anticiclone che abbia i connotati pienamente estivi sul nostro bacino del Mediterraneo. Tutto ciò fa sì che lo scenario euro-mediterraneo centro-orientale si trasformi in una fucina di linee instabili foriere di nubi temporalesche, le quali faranno da protagoniste per tutto questo inizio settimana. Come sta accadendo per questa giornata di domenica anche la giornata di lunedì sarà variabile e caratterizzata da rovesci di pioggia diffusi su tutto il Centro e il Sud Italia, locali sulle regioni del Centro-Nord, ove saranno più concentrati sotto forma di temporali sull’arco alpino. Nella giornata di martedì le correnti d’aria umide di Libeccio convergeranno con i continui impulsi freschi e instabili in quota provenienti dall’Europa nord-orientale e saranno possibili rovesci o temporali di forte intensità, maggiormente diffusi sul settore tirrenico e nelle aree interne dell’Appennino centrale e meridionale fino alle coste campane, ivi compreso l’Appennino calabro-lucano. La giornata di martedì potrà dunque essere contrassegnata da improvvisi rovesci di pioggia o temporali anche forti, mentre mercoledì si tratterà di un contesto variabile. Nella giornata di giovedì ci sarà un temporaneo rinforzo di un campo di alta pressione che garantirà una giornata soleggiata, successivamente le correnti più fresche e instabili riguadagneranno terreno ricondizionando il tempo del fine settimana che risulterà contrassegnato da annuvolamenti caratterizzati da rovesci e temporali. Ne torneremo a parlare nei prossimi aggiornamenti meteo.