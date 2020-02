Meteo. Piogge, libecciata e mite vento di Garbino. Sole da martedì a giovedì, poi peggiora di nuovo

Meteo. La giornata di domenica, sarà all’insegna del bel tempo, soltanto verso sera il cielo si ricoprirà di stratificazioni nuvolose medio-alte. Le temperature massime saranno miti, le minime stazionarie o in lieve diminuzione. Tutto a causa dell’avvicinamento di una rapida perturbazione di origine atlantica che attraverserà il Nord Italia tra domenica e lunedì e, nella giornata di lunedì, porterà annuvolamenti composti da nembostrati con associati rovesci di pioggia sui settori tirrenici, in estensione anche alla nostra regione Abruzzo, sulle nostre zone interne. Lungo il versante tirrenico soffieranno forti venti di Libeccio, mentre, lungo il versante adriatico i venti saranno particolarmente intensi di caduta (Garbino), facendo aumentare notevolmente le temperature massime che assumeranno di nuovo valori pienamente primaverili. Anche le temperature minime saranno più fresche o molto più miti. Il tempo migliorerà e sarà soleggiato fino a giovedì, mediante il rinforzo dell’alta pressione che arrecherà temperature massime miti e valori minimi in diminuzione, a causa delle inversioni termiche. Tra venerdì e sabato, affluiranno correnti moderatamente fredde da nord-est, le quali accompagneranno una perturbazione che darà luogo a nevicate sulle Alpi, pioverà sulle regioni del Centro-Sud e la neve imbiancherà le quote medie dell’Appennino.

Grazie.

rc