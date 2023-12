Meteo. Un altro fronte perturbato a carattere freddo è alle porte delle festività natalizie. Di che cosa si tratta

Meteo. Un Anticiclone delle Azzorre che si estenderà lungo il meridiano di Greenwich entro la metà di Dicembre favorirà un abbassamento delle masse d’aria fredda di origine artico-marittima verso l’Europa centro-orientale e l’Italia. Il giorno di Santa Lucia, il 13 Dicembre, scorrerà all’insegna dell’alternarsi di Sole, nubi e di un po’ di nuvolosità altocumuli e stratocumuli alternata alle schiarite. In effetti, il flusso zonale atlantico coadiuverà i fronti instabili e le aree di bassa pressione nord-atlantica recanti masse d’aria fredda in quota di origine polare-marittima verso il cuore del Mediterraneo, aumentando l’instabilità invernale nelle giornate di giovedì e di venerdì. La prima perturbazione darà luogo a condizioni meteorologiche caratterizzate dalla nuvolosità variabile e dai rovesci di pioggia sia sulle regioni settentrionali che sulle regioni centrali nella giornata di giovedì interessando i settori tirrenici, di nord-ovest e le aree interne. L’area di alta pressione in espansione verso nord/nord-est, attraverso la formazione di un cuneo, garantirà il convoglio di masse d’aria fredda di origine artica attraverso il richiamo di correnti d’aria fredda che ruoteranno dai quadranti settentrionali quando la perturbazione avrà raggiunto l’Italia meridionale e i Balcani centro-meridionali esaurendosi nel fine settimana. L’aria fredda che affluirà nel week-end acuita dai venti nord-orientali, aumentando la sensazione di freddo percepita in caso di forte vento (Wind Chill). Il tempo atmosferico migliorerà nel week-end a causa dell’aria fredda e asciutta (molto più secca) che favorirà la serenità del cielo e, al cessare delle correnti d’aria, invece dell’inversione termica, nella notte si manifesteranno le brinate notturne tra domenica prossima e lunedì. Nel corso della prossima settimana, quando il 21 Dicembre alle ore 18.11 ora italiana farà in suo ingresso il Solstizio d’Inverno (quest’anno cadrà proprio il 21 Dicembre), potremmo assistere anche dal punto di vista meteorologico ad una fase fredda avente i connotati tipicamente invernali e dunque analizzeremo nel dettaglio e più probabilità anche a poche ore di distanza di un’avvezione fredda di origine artico-marittima, per ora un’ipotesi da prendere con le pinze da rivedere nel prossimo aggiornamento meteo data la distanza di tempo che ci separa da quest’ultima tendenza meteo.

Fonte immagine dell’articolo meteo: https://www.varesenews.it/2018/02/freddo-pioggia-anche-un-po-neve/693643/