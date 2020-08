Meteo. Venti più freschi settentrionali martedì; caldo in aumento da metà settimana

Meteo. Le regioni centrali e meridionali, incluse le due Isole Maggiori, continueranno a godere di condizioni meteorologiche stabili e soleggiate grazie alla presenza di un promontorio in quota di matrice Subtropicale. Qualche cedimento avverrà solo in prossimità delle montagne ove, a ridosso di esse, si avrà lo sviluppo di nuvole cumuliformi pomeridiane con isolati piovaschi sull’Appennino centro-meridionale. Tali nubi, cumuli e cumulonembi ad evoluzione diurna, si dissiperanno nel corso delle ore serali e notturne. Sulle regioni del Nord Italia saranno invece probabili rovesci o temporali sia sull’arco alpino che sul settore prealpino fino a sconfinamenti sulla Pianura Padana. L’aria più fresca di origine atlantica portata da una perturbazione si diffonderà più fresca e asciutta dai Balcani verso il Centro-Sud, soprattutto sul settore adriatico nelle giornate di martedì e mercoledì, tramite correnti un po’ più fresche dai quadranti settentrionali. Il bel tempo persisterà per tutto il corso della settimana. Il rinforzo dell’Anticiclone nord-africano garantirà una diminuzione del vento entro giovedì e un deciso rialzo delle temperature che evidenzieranno un clima più caldo, sopra la media estiva.

(Turbine eoliche. Foto di AcrylicArtist)

