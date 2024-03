IL MINISTRO PER LE DISABILITÀ ALESSANDRA LOCATELLI VISITA IL CENTRO ANFFAS PETER PAN DI CELANO: SVOLGETE UN LAVORO STRAORDINARIO

Nel primo pomeriggio il Ministro per le Disabilità e’ arrivata a Celano per visitare il Centro Anffas Peter Pan di rione Vaschette.

State svolgendo un lavoro veramente straordinario – sono state le prime parole pronunciate dal Ministro nel momento in cui è stata accolta dal Sindaco di Celano Settimio Santilli, dalla consigliera delegata alle Politiche Sociali Silvia Morelli, dagli assessori Cinzia Contestabile, Antonella De Santis, dalla consigliera Divina Cavasinni, delegata alle Politiche della famiglia e disabilità e dal consigliere Valeriano Fidanza delegato allo sport. Presente all’incontro anche il Sindaco di Tagliacozzo Vincenzo Giovagnorio. Al suo arrivo il Ministro ha ascoltato l’esibizione del giovane Vittorio Panaro che ha eseguito l’inno nazionale con la sua tromba. Il Ministro Locatelli, con un passato di volontariato in Africa, ha preso visione della struttura, accompagnata dalla presidente dell’ANFFAS Domenica Di Salvatore. Nel corso dell’incontro sono state illustrate le attività che i ragazzi svolgono nel centro diurno.

Il Sindaco Santilli nel corso dell’incontro ha avuto modo di esprimere la più profonda e sincera gratitudine al Ministro per la sua presenza e per la sensibilità e umanità che ha mostrato nella sua permanenza a Celano. Il Ministro Locatelli da parte sua ha assicurato la massima forma di collaborazione e ha dato atto al Sindaco e all’intero esecutivo comunale per l’ottimo lavoro svolto.