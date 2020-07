MORINO SOLIDALE, UN’IMPORTANTE REALTA’ ATTIVA ANCHE NEL PERIODO DI COVID

In Italia molte Cooperative Sociali hanno continuato ad effettuare il proprio compito anche nel periodo di lockdown, aiutando le tantissime persone che necessitano di assistenza a domicilio.Tra queste la Morino Solidale, cooperativa di operatori socio-sanitari che svolge un’essenziale servizio a domicilio per aiutare gli anziani. Sevizio andato avanti ininterrottamente anche nel periodo lockdown.

Così come medici, infermieri, anche queste persone non si sono mai fermate, al contrario, proprio a causa del Covid hanno avuto un impressionante aumento di richieste di assistenza che sono riusciti a soddisfare nonostante le innumerevoli difficoltà del periodo di emergenza. Siamo una piccola realtà dell’Abruzzo interno, ha spiegato la presidente Antonella Buffone, con le mie socie ci occupiamo di tutti gli assistiti che hanno richiesto il servizio nei comuni di Morino, Civita D’Antino e Civitella Roveto. La nostra attività prevalente è quella di assistere gli anziani per tutto quello di cui hanno bisogno, dall’aiuto alla spesa, all’accompagnamento nelle uscite mattutine e alle strutture mediche, disbrigo di pratiche burocratiche e altro.

Proprio loro in questo periodo hanno avuto una importante manifestazione di fiducia da parte dell’associazione a cui aderiscono dalla costituzione, Legacoop Abruzzo e Coop Fond Spa , rientrando al “Bando Futura”. Grazie a questo finanziamento oggi riescono a far fronte ad una momentanea mancanza di liquidità, accentuata dai ritardi amministrativi del periodo, che consentirà loro di pagare gli stipendi arretrati, fornitori e dando alla cooperativa stessa e alle socie lavoratrici prospettive di continuità. La presidente approfitta per ringraziare quanti hanno creduto in questi anni nella cooperativa restando al loro fianco soprattutto nei momenti difficili.