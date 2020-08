MOSTRA PERSONALE AD AVEZZANO DEL PITTORE GINO AMICUZZI

Nell’ambito delle manifestazioni di Eventi Estate 2020, in programma in questi giorni ad Avezzano, il pittore Gino Amicuzzi presenterà le sue opere al Castello Orsini dal 9 al 23 agosto prossimi.L’inaugurazione della mostra ci sarà domenica prossima 9 agosto alle ore 18,00.

Gino Amicuzzi fa parte della scuola di artisti avezzanesi che hanno portato alto il nome della nostra città in tutto il mondo.

Ci riferiamo ai vari Ercole, Di Fabio, Toccotelli, Gagliardi, Simone, Colonnello ecc…, che avevano fondato il Gam (Gruppo artisti marsicani); tutti ormai scomparsi. Amicuzzi fa parte della generazione che ha seguito le orme di questi magnifici maestri.

Si è messo in luce partecipando a concorsi e mostre in ambito nazionale, facendosi apprezzare per il suo stile inconfondibile fatto di giochi cromatici, di paesaggi naturalistici che non sono solo immagine ma pura espressione interiore. Natura silenziosa, quasi sempre priva di uomini e nondimeno densa di vita, di sentimento e di musicalità.

Orari di apertura della mostra: mattino dalle ore 10 alle 13 – pomeriggio: dalle 17 alle 2o. Ingresso libero.