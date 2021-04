MORTO A 17 ANNI IL RAGAZZO CHE LOTTAVA CONTRO UNA BRUTTA MALATTIA, LA SUA BATTAGLIA L’HA RACCONTATA SU TIK TOK

Riccardo Coman aveva appena 17 anni originario di Bergamo, da qualche anno lottava contro una grave malattia, contro la quale però non si è mai arreso.

Il 17enne ha affrontato la malattia a testa alta, non solo, l’ha voluta raccontare sui social, in particolare TikTok, dove in più occasioni ha anche ironizzato sulla sua situazione, quasi ad esorcizzare il male.

Sui suoi account Instagram e su TikTok il giovane rendeva partecipe il pubblico della sua terapia e mostrava cosa significa lottare ogni.

La sua morte ha suscitato profonda commozione, tutti ricorderanno questo ragazzo, forte che non si è mai arreso.