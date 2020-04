MUORE A 19 ANNI PER COMPLICAZIONI RESPIRATORIE, AVEVA PARTORITO DA POCHI GIORNI

Nicosia, (EN) Maria Giusi Marletta è morta a 19 anni in seguito a complicazioni respiratorie, non si sa se abbia contratto il coronavirus. Aveva partorito da qualche settimana e, dopo il parto, le sue condizioni si erano aggravate al tal punto che i medici l’avevano ricoverata in terapia intensiva. Secondo alcune indiscrezioni, dopo il parto, sarebbe sopraggiunta una infezione respiratoria, ma la giovane non era stata sottoposta al tampone per accertare eventuale contagio da coronavirus, e non era stato disposto il trasferimento al Covid-19 hospital dell’Umberto I di Enna.

