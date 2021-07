MUORE A 57 ANNI SCHIACCIATO DAL QUAD, L’INCIDENTE IN VALLE PELIGNA

Grave incidente nella Valle Peligna dove è morto schiacciato dal quad. A perdere la vita F. T., di 57 anni, di Introdacqua.

L’uomo, da quando si apprende stava raggiungendo una frazione vicina, quando, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo ribaltandosi.