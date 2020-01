Musei. Il MIBACT pubblica la TOP 30 per visitatori e introiti nel 2019, Abruzzo fanalino di coda

Secondo i dati comunicati dal Ministero dei Beni Culturali, nel 2019 la rete dei musei statali in Italia ha registrato circa 55 milioni di visitatori con poco più della metà del pubblico (54%) concentrato in 30 importanti attrattori culturali nazionali, un

incremento del 1,5% pari a 400mila visitatori rispetto al 2018.

E in Abruzzo?

Sul sito dell’ufficio statistiche del MIBACT troviamo i dati del 2018, purtroppo nessun sito abruzzese raggiunge la Top 30 stilata dal Ministero, anzi, i musei e le aree archeologiche abruzzesi si posizionano solo al penultimo posto nella classifica delle Regioni italiane per numero di visitatori, seguite solo dal Molise.

Il miglior risultato nel 2018 in Abruzzo è raggiunto dal castello Piccolomini di Celano, con circa 23.500 visitatori e circa 56.000 Euro di introiti. Il sito archeologico di Alba Fucens invece, protagonista di recente di una trasmissione RAI, fa registrare un dato stimato di 20.000 visitatori ma 0 Euro di introiti in un anno.