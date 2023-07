MUSICA E BENEFICENZA, CONCERTO A PESCINA DI PADRE RIZIERO CERCHI PER SOSTENERE L’ASSOCIAZIONE ONLUS “HELP SENZA CONFINI”, EVENTO IN COLLABORAZIONE CON L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Grande evento per la comunità di Pescina il giorno 15 luglio alle ore 21:00 presso il teatro San Francesco padre Riziero Cerchi si esibirà in concerto per sostenere l’Associazione Onlus “Help senza confini”, presieduta dal Professor Francesco Barone, autore di 57 missioni umanitarie in Africa e Portavoce di Denis Mukwege, Nobel per la Pace.

Il concerto storia di cuore di padre Riziero che dal mese di maggio va in tour per chiese, teatri, in tutta Italia farà sosta a Pescina alla presenza del professore Francesco Barone.

Biglietti disponibili presso la casa Comunale