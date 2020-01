NASCE IL CENTRO PER LE FAMIGLIE “DIFFUSO” ISTITUITO PRESSO LA SEDE DELLA COMUNITÀ MONTANA MONTAGNA MARSICANA

E’ stato istituito presso la sede della Comunità Montana Montagna Marsicana, il CENTRO PER LE FAMIGLIE “DIFFUSO”. Si tratta di uno spazio fisico, mentale e virtuale dove le famiglie possono trovare risposte ed accoglienza in momenti delicati e destabilizzanti della loro vita. L’obiettivo generale del Centro è offrire uno spazio utile per promuovere il benessere dell’intero nucleo familiare dando sostegno ai genitori e ai figli rispetto alle loro problematiche.

La persona o la coppia verrà accolta da un equipe multiprofessionale che fornirà informazioni ed orientamento sui servizi e le risorse presenti nel territorio, offrirà prestazioni diversificate a sostegno delle competenze genitoriali in collaborazione anche con i servizi presenti nell’Ambito di competenza. I fruitori del CENTRO saranno le famiglie residenti nell’Ambito Distrettuale n. 2 Marsica : neo-genitori, famiglie a rischio di inclusione sociale, famiglie monoparentali, famiglie con figli adolescenti, genitori in fase di separazione e divorzio e bambini ed adolescenti.

Verranno inoltre creati degli incontri a tema per favorire momenti di incontro tra le famiglie e discutere attivamente su vari argomenti relativi a problematiche familiari.

L’orario di sportello si svolgerà presso la sede della Comunità Montana Montagna Marsicana sita in Via Monte Velino, 61, nei giorni di martedì e mercoledì dalle ore 9,00 alle ore 11,00 e il giovedì dalle 15,00 alle ore 18,00.