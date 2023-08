NASCE L’ASD FUTSAL CERCHIO, LA SQUADRA, ALLENATA DA MISTER PIERO IANNI PARTECIPERÀ AL PROSSIMO CAMPIONATO PROVINCIALE DI SERIE “D”

Nelle calde giornate di luglio, un gruppo di amici di Cerchio ha pensato di dar vita ad una nuova società di calcio a cinque, la ASD Futsal Cerchio. La condivisione delle idee, l’unione d’intenti e la voglia di divertirsi sono stati i principali fattori che hanno spinto questi ragazzi verso la decisione di fondare una nuova compagine. La società è stata affiliata alla FIGC Lega Nazionale Dilettanti e si presenterà ai nastri di partenza del prossimo campionato provinciale di serie D. I soci fondatori hanno come obiettivo l’aggregazione e il voler creare un punto di incontro attraverso lo sport con l’allegria e la voglia di divertirsi sempre nel rispetto della sana competizione sportiva. È in fase di allestimento la rosa che comporrà la squadra e che sarà guidata da uno degli allenatori più preparati del panorama marsicano, Mister Piero Ianni. L’allegria ed il divertimento faranno da piacevole connubio con la serietà e la professionalità che si vuole introdurre per gettare solide basi per creare una realtà dove lo sport sarà il volano di altri progetti sociali e di unione. Per la comunicazione istituzionale e la condivisione dei progetti nei prossimi giorni saranno create delle pagine social dove si potrà seguire tutta l’attività che sarà messa in campo.