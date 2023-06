NELLA SALA CONFERENZE DEL COMUNE DI AVEZZANO PRESENTATA L’ASSOCIAZIONE “AIPALZ”

Presso la Sala Conferenze del Comune di Avezzano, si è tenuta la presentazione dell’associazione “AIPALZ”. L’evento ha visto la partecipazione del Sindaco, Dr. Giovanni Di Pangrazio, dell’Assessore Regionale Dr. Mario Quaglieri, di Docenti universitari, di Operatori della ASL Avezzano Sulmona L’Aquila, di Rappresentanti dei principali enti operanti nella città. Durante l’incontro sono stati presentati il programma operativo dell’associazione e gli obiettivi di breve e lungo termine che verranno perseguiti. Il Sindaco Di Pangrazio si è mostrato favorevole all’iniziativa ed ha assicurato tutto il supporto possibile da parte dell’amministrazione. L’incontro è stato impreziosito dall’intervento del Dirigente dei Servizi Sociali del Comune, Dott.ssa Maria Laura Ottavi, che ha mostrato grande interesse per le iniziative dell’associazione, che, come ha specificato, rappresentano un essenziale completamento di una serie di progetti già in corso di valutazione presso il comune di Avezzano. Particolarmente emozionante il contributo delle testimonianze rese dai caregiver, parte attiva e fondamentale dell’associazione, i quali hanno permesso ai presenti di comprendere a pieno le condizioni psicofisiche in cui versano i pazienti affetti da Alzheimer, nonché i disagi sociali ed economici che devono affrontare i loro familiari. L’incontro si è concluso con il rinnovato ed esplicito impegno, da parte di tutti i presenti, a portare avanti i progetti illustrati. Siamo certi che la sinergia di forze e le energie positive che convergono sulla nostra giovane associazione daranno un fattivo contributo per il miglioramento delle condizioni di vita di questa popolazione fragile, sempre più numerosa e quindi bisognosa di crescenti attenzioni da parte del sociale.