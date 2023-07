NELL’ORA SUD, TAMARA CALLIOPE MACERA PROTAGONISTA DEL GIOVEDÌ LETTERARIO A LUCO DEI MARSI

Una realtà di provincia solo all’apparenza sonnacchiosa, che fa da sfondo a una serie di circostanze misteriose, vecchie e sottaciute verità, madri di rancori inestinguibili, e personaggi che, pagina dopo pagina, si disvelano in inattese e vertiginose complessità, in un intreccio che avvince il lettore dalla prima all’ultima pagina. É “Nell’Ora sud”, ed. Scatole parlanti, nuova creatura di Tamara “Calliope” Macera, poliedrica artista e scrittrice abruzzese, protagonista del prossimo “Giovedì letterario, Incontri d’Autore” a Luco dei Marsi, in programma per domani, 20 luglio, alle 21, sul terrazzo della “Casa di Olimpia”.

L’evento, annoverato nella rassegna estiva “Vacanze luchesi”, vedrà la partecipazione, con l’Autrice, della dottoressa Luisa Novorio, giornalista, che presenterà l’Opera, di Gianni De Rosa, presidente dell’associazione culturale Lucus, organizzatrice dell’evento in sinergia con l’Amministrazione comunale, e gli intermezzi musicali a cura dell’artista Angelo Fina.

“Sarà la prima edizione serale del nostro “salotto letterario” all’aperto, una location suggestiva e accogliente, come hanno potuto sperimentare i tanti ospiti dell’appuntamento pomeridiano inaugurale, e vedrà protagonista un’Autrice di grande caratura”, spiega la sindaca Marivera De Rosa, “Il ciclo letterario progettato nell’ambito della rassegna estiva si conferma di altissima qualità e sta riservando esperienze straordinarie ai partecipanti. Invito tutti a non mancare”.

Tamara Macera in arte Calliope è un contralto, musicista e scrittrice abruzzese. Nasce a Cesena ma cresce nella Marsica, a Pescina, paese di cui è originaria la famiglia paterna. Coltiva sin dall’infanzia la sua passione per il canto e la scrittura. Consegue la laurea in canto lirico all’Istituto Statale Superiore di Studi Musicali e Coreutici “Gaetano Braga” di Teramo.

Pubblica “Il naturale processo di eliminazione” (Valletta Edizione, 2014); “Sofia in punta di piedi” (Valletta Edizioni, 2016); Fiori estinti – Libro bianco della disillusione, raccolta poetica (Libereria, 2020). Ha all’attivo diversi progetti artistici, tra cui quello musicale “Calliope” con brani dalle sonorità hard rock, power, post –punk, sperimentale.