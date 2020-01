NESSUNO LO DICE, MA IN ITALIA SI MANGIANO MIGLIAIA DI GATTI

In Italia si mangiano migliaia di gatti ogni anno, e non parliamo di ristoranti orientali o di stranieri con discutibili tradizioni alimentari. No, niente di tutto questo. Parliamo di italiani, che nel 2011 avrebbero cucinato 6 mila felini.

È quanto si legge in un’allarmante comunicato dell’Associazione Italiana Difesa Animali e Ambiente, (AIDAA), dove precisano che sono cucinati soprattutto in umido con la polenta o arrosto. Il dato che più inorridisce è che si tratta di vere e proprie abitudini culinarie, ancora ben radicate nel centro-nord, nonostante sia vietato dalla legge uccidere animali d’affezione. I più dediti a tale ripugnante pratica, sembrerebbero i veneti e una parte dei piemontesi e dei lombardi.

In rete trovano spazio anche siti o pagine dedicate alla cucina del felino domestico, in barba alla legge che ne vieta la diffusione.

fonte: Ansa