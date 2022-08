Noleggio di veicoli commerciali: informazioni utili e vantaggi

Il noleggio di veicoli commerciali, oggi, è diventato semplicissimo. Per procedere non serve fare altro che collegarsi sul sito web della compagnia, scegliere la formula o il servizio personalizzato e finalizzare la prenotazione. A questo punto non dovrai fare altro che recarti presso la sede della società presso cui hai prenotato il servizio di noleggio veicoli commerciali e ritirare il tuo mezzo.

Mezzi nuovi e sicuri per ogni esigenza di trasporto

Grazie alle innovazioni apportate dalle società di noleggio è possibile beneficiare di mezzi nuovi e sicuri, rispettosi dell’ambiente e configurati per qualsiasi esigenza di trasporto. Inoltre queste aziende offrono un servizio clienti impeccabile grazie anche ai moderni sistemi di sicurezza che renderanno la guida un’esperienza piacevole e rilassante.

I mezzi commerciali disponibili per il noleggio sono nuovi, dotati della miglior classe energetica e di ogni dispositivo di sicurezza. Sono equipaggiati con Abs, Airbag, paratia fissa tra abitacolo e vano carico e così via. Inoltre sono disposti di tutti gli optional di confort, dall’aria condizionata al Bluetooth per collegare il telefono.

Sono mezzi sottoposti costantemente a programmi di manutenzione specifici e collegati, sette giorni su sette, al servizio di assistenza clienti. Vengono disposti anche di navigatore satellitare, carrello porta colli, pedana monorotaia e corde di fissaggio.

Tariffe trasparenti e altamente personalizzabili

Da un punto di vista amministrativo, invece, aziende e privati possono beneficiare di tariffe di noleggio sempre chiare e trasparenti. Tra le condizioni non figurano clausole vessatorie rispetto ai costi di penali, sovrapprezzi o tariffe “a sorpresa”. Tutto è esposto in modo chiaro per offrire al cliente il massimo grado di trasparenza.

Il servizio è fruibile comodamente online, dove sono esposti in modo chiaro i pacchetti di prenotazione già predisposti dalla società. In alternativa è anche possibile richiedere un preventivo personalizzato per tempistiche di noleggio maggiori.

Le società di noleggio offrono il massimo grado di elasticità per quel che riguarda durate, costi e tariffe commerciali. Lo fanno venendo incontro ai clienti con preventivi personalizzati, servizi clienti sempre attivi e punti di ritiro e consegna diffusi in modo capillare sul territorio.

Le formule di noleggio permettono di configurare rapidamente il mezzo ideale e di verificare le disponibilità in modo immediato, offrendo al cliente informazioni rapide e tempestive.

Massima convenienza per le aziende

Per le aziende il noleggio di furgoni è doppiamente conveniente. Difatti rientra tra le spese detraibili e deducibili secondo quanto previsto dal Testo Unico sull’IVA, dal Testo Unico sulle Imposte sui Redditi e dalle circolari del Ministero delle Finanze e dell’Agenzia Delle Entrate.

La detraibilità è pari al 40% per utilizzo promiscuo e pari al 100% per utilizzo esclusivo di attività d’impresa. La deducibilità, invece, disposta all’articolo 164 del TUIR, può essere pari al 100% in caso di noleggio strumentale all’attività lavorativa.

In particolare per un uso promiscuo è possibile dedurre fino al 20% del canone per un importo massimo di 36115,20€ annui. In caso di uso promiscuo a dipendenti, invece, il canone è deducibile fino al 70% senza limiti e fino all’80% per un importo massimo di 5164,17€ annui per agenti o rappresentanti di commercio.