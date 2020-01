NOTTE DI FINE ANNO, DUE INCIDENTI NELLA MARSICA

Due incidenti nella marsica nella notte di san Silvestro. Il primo si è registrato sulla strada provinciale che collega Luco dei Marsi a Trasacco, dove un’automobilista si è trovato avanti un asino, nonostante la velocità non elevata questo non è riuscito ad evitare l’animale.

L’impatto è stato violento, gli occupanti dell’auto, due persone, sono rimaste fortunatamente illese, paggio è andata all’animale che è morto sul colpo.

Un altro incidente si è verificato su via XX Settembre ad Avezzano, dove un’auto è finita contro un palo della luce, anche in questo caso il conducente non ha riportato fortunatamente ferite.