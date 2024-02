NUOTO: AI CRITERIA GIOVANILI LIFESAVING, SVOLTI A RICCIONE, GIOVANE DI FOSSACESIA CONQUISTA 1° POSTO E STABILISCE RECORD ITALIANO ASSOLUTO DI CATEGORIA

Sara Martelli, giovane nuotatrice di Fossacesia, della società sportiva BluSport, ha conquistato il primo posto nella gara 100 Misto Lifesaver, riuscendo a stabilire il record italiano assoluto e di categoria nei Criteria Giovanili Lifesaving, svolti a Riccione il 2, 3 e 4 febbraio scorsi. Grande soddisfazione per la BluSport, di Fossacesia, che oltre alla Martelli, ha ottenuto altri ottimi piazzamenti nelle diverse specialità in vasca con Igor Di Diego, Angelo Di Fonso e Valeria D’Amario.

“Una bellissima soddisfazione per tutta la nostra città – ha commentato il sindaco Enrico Di Giuseppantonio -. Il nostro sentito ringraziamento va quindi sia alle nuotatrici ed ai nuotatori, per l’esempio di determinazione, sacrificio e voglia di migliorarsi che offrono, con i risultati che hanno conquistato. Sono sicuro che la grande professionalità e capacità organizzativa della scuola nuoto federale BluSport, dell’allenatore e presidente Gianluca Camaioni, proseguirà a preparare atlete ed atleti in grado di poter essere ancora protagonisti in futuro”.