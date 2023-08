NUOTO: LA PINGUINO AI CAMPIONATI ITALIANI DI CATEGORIA CON QUATTRO ATLETI  

Quattro atleti della società Pinguino Nuoto di Avezzano sono tra gli atleti migliori d’Italia che in questi giorni stanno partecipando al Campionato italiano di nuoto di categoria che si sta svolgendo dal 1 al 7 agosto 2023.

Con l’allenatore capo, Mario Paris ci sono i nuotatori della categoria Ragazzi, Nicolò Olivieri per i 100 e i 200 metri farfalla, Gabriele Evangelista per i 100 metri dorso e i 100 metri farfalla, Federico Giffi, per i 100 e 200 m rana e Giorgia Fabiani per la categoria Junior che gareggerà, tra oltre 1200 atleti, nei 50 e 100 m rana, nei 200 m misti e nei 100 m farfalla.