NUOTO: LA PINGUINO OSPITA LA TERZA PROVA DI CATEGORIA ASI IN VISTA DEI CAMPIONATI ITALIANI DI GIUGNO

Domenica 8 maggio, nella piscina del centro sportivo Pinguino ad Avezzano, si è svolta la terza prova “ASI Abruzzo” di categoria, in vista dei campionati italiani dei prossimi 25 e 26 giugno.Una manifestazione che ha coinvolto oltre 100 atleti del settore propaganda provenienti dal centro Italia, preceduta dalla prima e dalla seconda prova che si sono svolte a dicembre e a febbraio scorsi.A partecipare c’erano ragazzi dai 6 ai 12 anni che hanno gareggiato nella giornata dedicata alle mamme; a quelle presenti in struttura per sostenere i loro figli, è stata donata una pianta di mammole.Anche per la terza tappa, il centro natatorio Pinguino Village ha messo a disposizione la diretta streaming durante la quale le famiglie hanno potuto seguire l’intero evento.”Con le gare di domenica si chiudono le manifestazioni sportive ASI che preparano gli atleti al campionato italiano di giugno”, ha dichiarato la Presidente Pinguino nuoto, Daniela Sorge, “siamo molto soddisfatti della riuscita di tutti e tre gli eventi realizzati in collaborazione con l’ASI Abruzzo e stiamo già lavorando per i campionati che ospiteranno oltre 600 atleti, provenienti da tutta Italia”.