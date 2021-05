OSPEDALE DI TAGLIACOZZO, IL SEGRETARIO CITTADINO DEL PD RUBEO, SCRIVE AI VERTICI DEL PARTITO PER LA SALVAGUARDIA DEL NOSOCOMIO

“In merito a quanto riportato dai giornali locali sul ventilato ridimensionamento della sanità Marsicana, con tagli di posti letto negli ospedali e, in particolare, come riportato dal Messaggero di ieri: “IL NOSOCOMIO DI TAGLIACOZZO QUASI CANCELLATO TUTTO SI SPOSTA ALL’ AQUILA” e quello di oggi in cui si specifica che nella nuova rete l’Ospedale Umberto I: “viene menzionato solo come Pta pur essendo un presidio ospedaliero riabilitativo”, il locale Circolo PD esprime la propria totale avversità” Scrive il segretario Giovanni Rubeo .

“Mentre In tutta l’Italia si sta rafforzando la medicina del territorio, nella regione Abruzzo, guidata da centro-destra, si sta pensando di agire al contrario.

Ci auguriamo tutti che le ipotesi riportate dalla stampa siano notizie infondate. Diamo mandato ai nostri responsabili politici, in indirizzo, di verificare il piano relativo alla nuova rete ospedaliera in fase di elaborazione.

Il Circolo PD di Tagliacozzo si riserva di prendere tutte le iniziative atte a contrastare il ridimensionamento del locale Ospedale”.