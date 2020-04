OVINDOLI. IL SINDACO ANGELOSANTE: PLAUSO A TUTTI I VOLONTARI DELLA CRI (CROCE ROSSA ITALIANA) DI OVINDOLI

Il Sindaco di Ovindoli Angelosante Simone, vuole esprime un sentito plauso e ringraziamento a tutti i volontari della CRI (Croce Rossa Italiana) di Ovindoli.

Con il loro lavoro e il loro impegno, che da anni li contraddistinguono, hanno messo in atto una serie di iniziative che stanno contribuendo ad alleviare le condizioni dell’attuale situazione di emergenza.

Fra tutte il Sindaco ricorda l’importantissima iniziativa del servizio “porta a porta” di farmaci ed alimenti che, i volontari CRI in collaborazione con il Comune di Ovindoli, hanno attivato.

Ma oltre a queste, sono state molte altre le azioni che hanno caratterizzato la loro stimata attività, come: il servizio veterinario, la creazione di un’area sgambamento per i cani.

In questo periodo Ovindoli sta riscoprendo il vero valore del volontariato anche con il gruppo di Protezione Civile Comunale che in queste ultime settimane ha distribuito mascherine per tutti gli abitanti e doni pasquali per i ragazzini under 14.