PARTE AD AIELLI IL PROGETTO ERASMUS+ ST.ART. SI CERCANO PARTECIPANTI

Dal 15 al 24 luglio prossimi, Aielli ospiterà 6 delegazioni da Italia, Polonia, Spagna, Bulgaria, Turchia e Romania che si incontreranno per parlare dell’arte ARTE come strumento per rivalorizzare i borghi rurali europei.

Le attività di St.ART: Costruire il futuro con la street art andranno avanti dal 16 al 23 luglio e culmineranno con la realizzazione di un murales dedicato all’Erasmus in collaborazione con il Muralista Pietro Morgani, illustratore di Fedez.

I partecipanti riceveranno lo Youthpass, un certificato con valenza europea che certificherà le competenze acquisite.

Per partecipare invia un’email a paola.panfili@assofutura.eu