PASQUALE MAISTO: SONO RIMASTO A L’ AQUILA PER TORNARE SUBITO IN D CON I ROSSOBLU’

di Renato Ventresca

Pasquale Maisto, nato a Maddaloni (CE) il 22 Maggio 1993, altezza m. 1,84 peso kg. 72, piede di calcio preferito sinistro, ricopre prevalentemente il ruolo di attaccante esterno di destra, ma sa ben figurare anche nella posizione di attaccante centrale.

Il forte attaccante campano ha vestito le maglie del Frosinone e del Genoa, dove ha militato nelle giovanili, realizzando 8 reti in 39 partite.

Ha proseguito la propria carriera giocando nelle squadre di Andria, Mariano Keller, Sporting Bellinzago, Vasto Marina, Aygreville, Omegna, Castelfidardo, San Nicolò calcio, Herculaneum, L’ Aquila, realizzando ben 87 reti in 136 partite.

Il “Re” Pasquale Maisto, come lo chiamano i tifosi dell’ Aquila, ha voluto fortemente restare in maglia rossoblù, nonostante le varie richieste di altre società, per contribuire, a suon di reti, alla vittoria del prossimo campionato regionale di Eccellenza Abruzzo, per ottenere la terza promozione consecutiva ed il meritato ritorno in serie D.

La serie D aspetta L’ Aquila 1927 e “Re” Pasquale Maisto