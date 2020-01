Dalla pagina Associazione Marsicana Produttori Patate PATATA DEL FUCINO IGP “IN VIAGGIO NELLE SCUOLE”Quest’anno abbiamo iniziato la divulgazione e scelto la scuola paritaria Beato Tommaso da Celano, una struttura scolastica storica di Celano, con la consegna di materiale didattico (quadernoni, colori, cancelleria …) e come già detto dal Sindaco di Celano Ing. Settimio Santilli ” Mai come nel caso dell’istruzione scolastica l’unione fa la forza. Sull’istruzione si fonda una qualsiasi società civile che voglia crescere in maniera sana ed adeguata. L’istruzione va sempre sostenuta.”