PATRIGNO 53ENNE ARRESTATO CON L’ACCUSA DI VIOLENZA SESSUALE AGGRAVATA SULLA FIGLIA 11ENNE DELLA MOGLIE

Un uomo di 53 anni è stato tratto in arresto ad Ariano Irpino in provincia di Avellino con l’accusa di aver abusato sessualmente della figlia 11enne della moglie. Le indagini sono state avviate a seguito della denuncia presentata lo scorso mese di giugno presso il Commissariato di Ariano Irpino dalla moglie dell’ arrestato, madre della minore, avuta da una precedente relazione, la quale ha ritrovato nella camera da letto dell’adolescente una lettera in cui descriveva gli atti di violenza sessuali posti in essere dall’uomo. Da quanto si è appreso dall’interrogatorio della minore in “Ambiente Protetto” con l’ausilio di una psicologa, le violenze subite sarebbero iniziate dall’età di nove anni.