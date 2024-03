PESCARA. ARRESTO PER MANDATO EUROPEO, IN CELLA UN 65ENNE EGIZIANO

Ieri, un uomo di 65 anni, di origini egiziane, è stato tratto in arresto dalla Polizia di Stato in esecuzione di un Mandato di Arresto Europeo emesso dall’autorità giudiziaria croata per il reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina per profitto. L’uomo, rintracciato dalla Squadra Mobile, dopo i rilievi dattiloscopici e le incombenze di rito, è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Pescara.