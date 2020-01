PESCARA. ATTI PERSECUTORI E BOTTE A MAMMA E FIDANZATA, ARRESTATO UN 17ENNE

Maltrattamenti in famiglia, lesioni personali aggravate e atti persecutori, con queste accuse i Carabinieri della Stazione di Pescara Principale, hanno arrestato un ragazzo di 17 anni, provvedimento adottato in ottemperanza all’ordinanza di custodia cautelare emessa dal G.I.P. presso il Tribunale per i Minorenni de L’Aquila.

I fatti, che vedono come protagonista il 17enne risalgono al mese di settembre 2019, e indagini dei carabinieri hanno infatti acclarato che il minore in più occasioni minacciato di morte, molestato pedinato e picchiato la sua fidanzatina, costringendola persino in un’occasione a ricorrere a cure del Pronto Soccorso. Il giovane, ha minacciato di morte mandato in Pronto Soccorso anche la propria madre.

Il giovane, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato trasferito presso l’Istituto penale per minorenni di Roma.