PESCARA. CATAMARANO IN DIFFICOLTA’, EQUIPAGGIO SOCCORSO IN MARE

Alle ore 16:00 la “Centrale Operativa Salvamento Pescara” riceveva una segnalazione dal Bagnino di Salvataggio in servizio c/o “Lido Barracuda” di Pescara Nord, relativa ad un catamarano scuffiato, con probabile rottura dell’albero, a circa 400 m dalla riva al traverso della stessa concessione. Veniva allertata la Sala Operativa della “Direzione Marittima di Pescara”. Intervenivano nell’immediatezza, per le operazioni di soccorso ai diportisti, i Bagnini di Salvataggio de “La Compagnia del Mare – Lifeguard” in servizio al “Lido Barracuda” e al “Lido Acapulco” di Pescara Diego Di Corcia e Giacomo Salvatore a bordo di un pattino di salvataggio con indosso i D.P.I. (giubbetto di salvataggio e caschetto).

I due Bagnini di Salvataggio intervenuti recuperavano due pericolanti in buone condizioni di salute.

Intervenivano a nuoto, in ausilio ai due Assistenti Bagnanti, per le operazioni di recupero del catamarano scuffiato danneggiato, anche i Bagnini di Salvataggio del “Sea Club” e “Traghetto” Paolo Ricciardi e Davide Zuccarini.

Al rientro a riva i ragazzi sono stati accolti da tantissimi applausi da parte dei bagnanti per l ottimo operato.

Intervenivano sul posto la “Pattuglia Automontata Salvamento Pescara”.

Alle ore 16:30 l’intervento di soccorso si concludeva con esito positivo.