PESCARA CIRCOLAVA CON UNA BICICLETTA RUBATA, DENUNCIATO DAI CARABINIERI

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Pescara questa notte intorno alle 1,30 hanno fermato in via Lago di Capestrano un 41enne, noto alle forze dell’ordine, alla guida di una bicicletta elettrica marca life-style di colore nero del valore di circa 1.600,00 euro di cui il conducente non ha saputo darne giustificazione circa il possesso.

La bicicletta è stata sottoposta a sequestro penale ed attualmente custodita presso il gli uffici del Nucleo Operativo di via Lago di Borgiano in Pescara.

L’uomo che ‘ è stato denunciato in stato di libertà dovrà quindi rispondere del reato di ricettazione.

.