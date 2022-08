PESCARA. EVADE DAGLI ARRESTI DOMICILIARI: I CARABINIERI LO ARRESTANO 3 VOLTE IN 3 GIORNI

Nella tarda mattinata di ieri, i Carabinieri della Sezione Radiomobile del Nucleo Operativo e Radiomobile di Pescara, in esecuzione dell’ordinanza di sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari con la custodia in carcere emessa dalla Procura di Pescara, hanno tratto in arresto un 47enne residente nella provincia pescarese, reo di essere più volte evaso (ed arrestato dagli stessi Carabinieri) dagli arresti domiciliari cui era stato sottoposto.

Nello specifico, il primo arresto risale al 27 agosto allorquando gli operanti lo hanno trovato in questa via Tavo senza alcuna giustificazione.

Tratto in arresto è stato nuovamente sottoposto alla medesima misura cautelare, violata di nuovo il giorno dopo e sorpreso aggirarsi in un comune limitrofo a quello di residenza.

All’esito del secondo arresto la misura cautelare degli arresti domiciliari gli è stata aggravata con quella della custodia in carcere e l’uomo è finito dietro le sbarre.

Inoltre, i Carabinieri della Stazione Carabinieri Pescara Principale, nella tarda serata di ieri, si sono occupati di un minorenne, di origini albanesi, che poco prima era stato abbandonato in strada, senza conoscere la città e senza saper parlare italiano, da un connazionale incaricato di accompagnarlo a Milano.

Il giovane, che non ha alcun parente in territorio italiano, sbarcato a Bari il 28 agosto scorso unitamente al connazionale, doveva raggiungere Milano ma, dopo essere stato da questi derubato, è stato lasciato in strada con il solo passaporto al seguito.

Immediatamente attivatisi, i militari sono riusciti a contattare un centro specializzato ed a trovare una sistemazione allo sfortunato ragazzino.

Stamattina, invece, i Carabinieri della Stazione Carabinieri di Pescara Colli sono intervenuti in questa via Arapietra poiché, poco prima, una donna 79enne era stata colta da malore decedendo in strada. Purtroppo a nulla sono serviti gli immediati soccorsi.