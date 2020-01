PESCARA, GIOVANE CON I CAPELLI BIONDI SI FINGE FIGLIA DI UN CONOCENTE DI UN ANZIANO 83ENNE: INVITATA A CASA, RUBA GIOIELLI E PREZIOSI. E’ CACCIA APERTA

I raggiri nei confronti delle persone anziane, purtroppo, sono all’ordine del giorno. L’ennesimo episodio si è verificato oggi a Pescara in via Salaria Vecchia dove una giovane donna dai capelli biondi si è fatta invitare a pranzo a casa di un anziano 83enne con la scusa di essere la figlia di un suo conoscente. L’adescamento è avvenuto nei pressi dell’ufficio postale dove l’uomo si era recato per compiere alcune operazioni. Nell’abitazione, approfittando della distrazione della coppia di anziani, la giovane ladra è riuscita, in ben che non si dica, a far sparire gioielli e preziosi di un elevato valore economico: una fede, un anello con brillanti e degli orecchini. La squadra volante della polizia ha raccolto la denuncia della coppia fornendo anche una sua descrizione: alta circa 1,70, capelli biondi e carnagione chiara.