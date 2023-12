PESCARA DEL NUOTO E DELLA PALLANUOTO SI ALLENA NELLA PISCINA COMUNALE DI AVEZZANO, SABATO 16 DICEMBRE ALTRO IMPORTANTE MATCH NELLE ACQUE MARSICANE

Consigliera delegata, Balsorio: “Per noi un onore e una sfida irrinunciabile. La nostra struttura è tra le migliori in Abruzzo; puntiamo sull’offerta di servizi, anche nel settore sportivo”.

“È già da diverso tempo che gli atleti del Pescara Nuoto e Pallanuoto e del Club Acquatico Pescara, entrambe squadre di Serie B, si ritrovano nelle acque avezzanesi per allenarsi o per gareggiare. Una condizione, decisa in qualche modo a fronte di una impossibilità esterna, che diventa, per noi, motivo di orgoglio e di soddisfazione. Siamo sicuri che la questione relativa alla chiusura temporanea dello stabilimento pescarese de ‘Le Naiadi’ s’incamminerà quanto prima verso la soluzione, ma per il momento è la piscina comunale di Avezzano ad accogliere, ogni fine settimana, gare di assoluto rilievo nazionale, diventando centrale per il Campionato di Serie B”.

Lo afferma la consigliera comunale Concetta Balsorio del Comune ospitante, che ha seguito nelle settimane scorse con estrema attenzione la novità sportiva. Proprio sabato 9 dicembre, si è consumato nelle acque di Avezzano il super derby di Pallanuoto tra il Club Acquatico e il Pescara Pallanuoto. “La nostra città ha risposto benissimo alla sfida dell’accoglienza, mettendo a disposizione delle due compagini un impianto pronto e rinnovato, gestito benissimo e con risultati dalla società Centro Italia Nuoto, coordinata da Massimo De Leonardis in perfetta sinergia con Fabio Conti. Il Pescara milita in serie B ed è uno dei blasoni dell’Abruzzo natatorio”.

Quello di sabato scorso, è stata una delle gare più sentite a livello abruzzese, da parte dei campioni della Pallanuoto e dei loro supporters. Il Pescara Nuoto e Pallanuoto ha trionfato per 18 a 7 contro il Club Acquatico, sotto la guida di mister Malara. “È stata una trasferta tutta pescarese nelle nostre acque. – conclude l’assessore – Anche sabato 16, i ragazzi del Pescara saranno ospiti della nostra struttura: dovranno fronteggiarsi con il CC Lazio. E noi non vediamo l’ora di tifare per loro, nella massima espressione della fraternità sportiva abruzzese”.

“La piscina di Avezzano è bellissima: l’accoglienza è sempre straordinaria”, queste sono state le parole dell’allenatore del Pescara Pallanuoto a inizio stagione.

“Non è stato facile far combaciare tutto, – commenta Massimo De Leonardis – ma la nostra società con impegno, con spirito di collaborazione e con immenso piacere ha fatto sì che tutto andasse per il meglio, consentendo lo svolgimento di tutte le partite previste dal Calendario del Campionato di Serie B, adoperandosi per trovare soluzioni e spazi idonei, nonostante la richiesta della disponibilità sia pervenuta a corsi di nuoto e attività sportive già iniziati. Non dimentichiamo la spettacolare coppa master di Pallanuoto UISP che è andata in scena il primo fine settimana di dicembre ed ha visto tuffarsi in acqua più di 100 atleti provenienti da oltre 10 regioni d’Italia, una prova perfetta di sintonia nello sport e nella rete tra società”.