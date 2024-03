PESCARA. PORTAVA CON SE UN COLTELLO A SERRAMANICO, DENUNCIATO UN 52ENNE

Continuano serrati i controlli della Polizia di Stato finalizzati al contrasto dei reati predatori. Nei giorni scorsi, è stato segnalato il furto di una bici elettrica dal notevole valore. La bici era stata rubata la settimana scorsa, all’interno di uno stabilimento balneare. Ieri sera, la Squadra Volante hanno visto, in zona Rancitelli, un uomo in sella a una bicicletta del tutto simile a quella sottratta di cui era stata fornita una descrizione. Gli agenti, con acutezza, hanno notato le esclusive caratteristiche della bicicletta e tali elementi hanno permesso di associare il mezzo a quello rubato. A seguito di tale intuizione, hanno approfondito i riscontri e, poco dopo, hanno avuto la conferma dei loro sospetti. La bicicletta rinvenuta era effettivamente quella rubata. Si è riscontrato, inoltre, che la persona fermata e identificata aveva già diversi precedenti di polizia. Il 40 controllato è stato denunciato per il reato di ricettazione e la bici è stata successivamente restituita al legittimo proprietario.

Nella tarda mattinata del 21 marzo, una persona è stata denunciata a piede libero, durante il servizio di controllo del territorio effettuato da personale del Reparto Prevenzione Crimine di Pescara.

Alle ore 11:30, durante un posto di controllo, nel quartiere S. Donato, gli agenti hanno proceduto ad identificare due persone che viaggiavano a bordo di un auto. Gli operatori hanno subito notato l’atteggiamento nervoso dei due uomini e l’approfondito controllo effettuato ha permesso di riscontrare che il conducente del mezzo, un 52enne di Pescara, deteneva un coltello a serramanico della lunghezza di 19 centimetri, custodito all’interno del portaoggetti della portiera. L’arma è stata immediatamente sottoposta a sequestro. L’uomo, peraltro, stava guidando senza patente perché già ritirata in precedenza. Il veicolo è risultato sprovvisto di copertura assicurativa e pertanto sottoposto a sequestro amministrativo per la confisca. Il 52enne è stato quindi deferito per porto di oggetti atti ad offendere e guida senza patente nonché sanzionato amministrativamente per guida senza copertura assicurativa.

La Squadra Volante ha denunciato all’Autorità Giudiziaria una coppia per il reato di ricettazione essendo stati trovati in possesso di circa 250 kg di cavi in rame. Gli operatori di Polizia, alle ore 22:30 di ieri, sono venuti a conoscenza che qualcuno aveva appena rubato una bobina di cavi elettrici nei pressi della stazione ferroviaria di Porta Nuova. L’autore del furto, nel frattempo, si era recato, con la refurtiva, presso un’abitazione in zona

Tiburtina. Gli agenti, giunti prontamente nella parte esterna dell’immobile, hanno notato, nel giardino, la refurtiva che a breve sarebbe stata rimossa. Era necessario quindi un immediato intervento. Gli agenti hanno pertanto effettuato una perquisizione delle pertinenze dell’immobile nella disponibilità della coppia. A seguito di tale attività, sono stati rinvenuti numerosi cavi di rame dal peso complessivo di oltre 250 kg. L’immediata verifica dello stabile ha consentito di accertare che una della bobine rinvenute era quella asportata poco prima nei pressi dello scalo ferroviario. Quanto rinvenuto è stato immediatamente sequestrato. La coppia che non ha saputo indicare la provenienza del rame è stata denunciata per ricettazione.