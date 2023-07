PESCARA.  PUNTA UNA SCACCIACANI NEI CONFRONTI DEL VICINO, DENUNCIATO DAI CARABINIERI

Nel pomeriggio di ieri, i Carabinieri della Sezione Operativa di Pescara, coadiuvati da altri militari della Compagnia, sono intervenuti in via Valle Roveto, al rimessaggio delle barche ad insegna River club ASD , poiché’ poco prima, due confinanti avevano litigato per futili motivi, forse proprio per questioni di vicinato. Uno dei due uomini aveva minacciato il vicino, puntandogli contro una pistola risultata poi essere una scacciacani priva del tappo rosso ed insieme all’arma anche 10 cartucce a salve. L’arma seppur scacciacani e’ stata rinvenuta a seguito di perquisizione da parte dei militari intervenuti, l’uomo, che non ha precedenti penali, dovrà ora rispondere per minaccia aggravata,

Questa mattina, alle ore 07,30 i Carabinieri della Stazione di Cepagatti, sono intervenuti in via Amerigo Vespucci di quel Comune a seguito di incidente stradale avvenuto tra un ciclomotore condotto da un minore ed una autovettura Renault Megane Chiaramente, ad avere la peggio il minore alla guida del ciclomotore che immediatamente trasportato a mezzo ambulanza presso l’ospedale universitario di Chieti, in codice rosso, veniva sottoposto ad intervenuto chirurgico. Il minore non desta in pericolo di vita. Sono in corso accertamenti per la ricostruzione della dinamica del sinistro da parte dei militari dell’Arma.