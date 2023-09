PESCARA: RUBA UNA BICICLETTA ELETTRICA, IMMEDIATAMENTE BLOCCATO DAI CARABINIERI

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Pescara, hanno denunciato a piede libero, alla competente Autorità Giudiziaria, un giovane di origini brasiliane, noto alle forze dell’ordine. Il giovane, nella mattinata di ieri intorno alle 10,00, approfittando della distrazione di un uomo che si era recato all’interno del bar Duca D’Abruzzi corrente nell’omonima piazza, asportava dall’esterno una bicicletta elettrica.

Il giovane straniero dovrà quindi rispondere di furto aggravato.

I Carabinieri della stazione di Spoltore, nella tarda serata di ieri in Pescara, in via Calabria nel corso di servizi per infrenare i reati di natura predatoria, hanno bloccato un giovane poco più che ventenne, che al controllo dei militari si mostrava al quanto agitato e per tale motivo sottoposto a perquisizione personale e veicolare poiché’ alla guida di autovettura intestata al padre. I Carabinieri nel, nel corso delle operazione di polizia, rinvenivano nella tasca dei pantaloni, 10 grammi di hashish. Il giovane, avendo dichiarato di essere assuntore, e’ stato quindi segnalato alle competenti autorità in violazione alle norme sull’uso degli stupefacenti.