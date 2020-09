PESCARA. SOPRALLUOGO DI FURTO: LA POLIZIA DI STATO TROVA HASHISH E MARIJUANA

Nella giornata di ieri i poliziotti della Squadra Volante sono intervenuti per un sopralluogo di furto in via Gran Sasso, presso un appartamento condotto in affitto da 3 studenti.





Nel corso dell’intervento, i poliziotti hanno percepito un forte odore acre di sostanza stupefacente provenire dalla stanza di un coinquilino del richiedente. Il giovane, poi identificato per P. S. 23enne originario di Villamagna (CH), è stato sottoposto a perquisizione e trovato in possesso di oltre 6 kg di sostanza stupefacente (di cui 80gr di hashish ed il resto di marijuana) trovati all’interno di vari contenitori ed involucri (tra cui 2 cd “siringhe”).

Oltre allo stupefacente, sono stati rinvenuti e sequestrati molteplici attrezzature utili alla produzione ed al confezionamento della sostanza: 2 bilancini elettronici di precisione, 1 tritaerba, 1 scatola di bicarbonato di sodio (utilizzato generalmente come sostanza da taglio), 1 rotolo di cellophane, 1 cucchiaio da cucina sporco di bicarbonato essiccato, 3 ferretti per uso dentistico (utilizzati per pigiare la sostanza essiccata ed introdurla nelle “siringhe” di plastica), 1 scatola contenente 4 banconote da 10 euro, probabile provento dell’attività di spaccio. Il Giovane è stato pertanto tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio.