PESCINA. IL SINDACO IULIANELLA SCRIVE ALLA ASL: INTENSIFICARE I TEST, AL FINE DI VERIFICARE EVENTUALI ALTRE POSITIVITÀ O NEGATIVITÀ DI SOGGETTI AL COVID19

Ho inviato questa mattina al Presidente della Regione e al Direttore Generale della Asl una richiesta per intensificare i test, al fine di verificare eventuali altre positività o negatività di soggetti al #Covid19, soprattutto per chi è stato in stretto contatto con i contagiati.

Una misura urgente e necessaria per attivare tempestivamente azioni congrue alla gestione degli esiti, con lo scopo di contenere la diffusione del virus.

Attendendo il riscontro alla richiesta, manifestiamo sin da ora la disponibilità ad acquistare i tamponi con risorse a nostro carico. Metteremo a disposizione sia le indennità di noi amministratori che altre risorse dell’Ente.

Se qualcuno ancora non avesse ben compreso, riferite che la situazione che stiamo vivendo richiede serietà.